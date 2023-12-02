مظاهرات في عدد من دول العالم للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة

مظاهرات في عدد من دول العالم للمطالبة بوقف الحرب ع

كتبت ندى محرم:

انطلقت مظاهرات حاشدة، في عدة عواصم حول العالم ، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع دخول الحرب والقصف الإسرائيلي على القطاع غزة الأسبوع الخامس.

وخرجت مظاهرات في كوبنهاجن العاصمة الدنماركية، تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب.

كما خرجت مظاهرات في العاصمة النمساوية فيينا، تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، حيث لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن هجماته برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن سقوط نحو 15207 شهداء ونحو 40652 جريحًا، غالبيتهم أطفال ونساء.