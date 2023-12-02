قطر: الدوحة ستواصل وساطتها مع الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة

مصراوي

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت، أن الأمير تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بحثا فيه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي عن شكرها لدور وجهود دولة قطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس وكذلك في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وأكد بن حمد أن الدوحة ستواصل مساعي وساطتها مع كافة الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة.