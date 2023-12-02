إعلان

BBC

قطر: الدوحة ستواصل وساطتها مع الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة

05:32 م السبت 02 ديسمبر 2023

تميم بن حمد أمير قطر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت، أن الأمير تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بحثا فيه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي عن شكرها لدور وجهود دولة قطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس وكذلك في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وأكد بن حمد أن الدوحة ستواصل مساعي وساطتها مع كافة الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة.

تميم بن حمد قطر الدوحة هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي حماس طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مظاهرات في عدد من دول العالم للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| يصل إلى 27%.. كيف تستثمر أموالك بأعلى عائد سنوي مدفوع مقدما عبر البنوك؟ اضغط للتفاصيل