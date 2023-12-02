مستشار نتنياهو يزعم أن حماس تجبر المواطنين على عدم مغادرة شمال غزة

مصراوي

قال مارك ريجيف مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إننا حددنا مناطق آمنة لينتقل إليها السكان بخان يونس في ظل انتقال القتال إلى الجنوب، فإن مواطني غزة يعلمون المناطق الآمنة هناك وأرفض الادعاء بأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

وتابع مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، "ليست لدينا أي نية لاحتلال غزة وكل ما نريده هو إنهاء حكم حماس هناك وفرض واقع جديد".

وزعم مستشار رئيس وزراء الاحتلال، أن حماس تتعمد بناء منظومتها التحتية تحت المساجد والمستشفيات والمدارس، وحماس هددت المواطنين في الشمال بعدم التحرك نحو الجنوب.

ولفت ريجيف إلى أن إنهاء حكم حماس لا يصب في صالح إسرائيل فحسب بل أيضا في صالح سكان غزة، لن نسمح لحماس بمهاجمة الإسرائيليين مرة أخرى، لكنها لم تهزم بعد وتواصل السيطرة على القطاع، وما زالت تطلق الصواريخ على إسرائيل.

كما زعم أن الاحتلال سيسهل دخول الغذاء إلى المدنيين بغزة في ظل مواصلته للقتال ضد حماس، علينا البقاء على الأرض في غزة لمنع حماس من العودة مرة أخرى.

وأوضح أن إسرائيل بحاجة لغلاف أمني بعد الحرب وسوف تبسط سيطرتها الأمنية هناك، و"نحن نرفض العودة إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر ولن نقبل هذا التهديد مرة أخرى".