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BBC

أردوغان: لا يمكنني مطلقًا اعتبار حماس تنظيمًا إرهابيًا

02:49 م السبت 02 ديسمبر 2023

رجب طيب أردوغان

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أنقرة- (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لايمكنه مطلقا اعتبار حماس تنظيمًا إرهابيًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من الإمارات التي زارها أمس الجمعة، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (كوب 28)، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم السبت.

وأضاف أردوغان أن "مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، أفاد أردوغان: "ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا".

ولفت الرئيس التركي إلى "تحول حكام إسرائيل الذين طالما روجوا لأنفسهم بأنهم ضحايا إبادة جماعية، إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم".

وفيما يخص الموقف تجاه حركة "حماس" قال أردوغان: "ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقا أن اعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون".

وبخصوص محاسبة المسؤولين عن المجازر، قال أردوغان: "ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن ينال مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو العقاب اللازم".

يشار إلى أن أردوغان كان اتهم إسرائيل بارتكاب مذبحة في قطاع غزة جراء هجماتها على القطاع، وألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل وأعلن أن نتنياهو، "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".

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