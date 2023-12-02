رويترز: وفد من الموساد الإسرائيلي في قطر لبحث استئناف الهدنة في غزة

وفد من الموساد الإسرائيلي في قطر لبحث استئناف الهد

رويترز

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن وفدًا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة، اليوم السبت؛ لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.

وأضاف المصدر أن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الاسرى الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.

وأعلنت هـيـئـة الـبـث الإسـرائـيـلـيـة عـن مـصـادر مـطـلـعـة، أمس الجمعة، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة ليوم واحد.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين بغزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن احتمال العودة للتهدئة هذه الليلة ضئيل، وهناك فرصة لاتفاق خلال يومين أو 4 أيام.