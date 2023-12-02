إعلان

BBC

رويترز: وفد من الموساد الإسرائيلي في قطر لبحث استئناف الهدنة في غزة

02:35 م السبت 02 ديسمبر 2023

وفد من الموساد الإسرائيلي في قطر لبحث استئناف الهد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رويترز

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن وفدًا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة، اليوم السبت؛ لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.

وأضاف المصدر أن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الاسرى الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.

وأعلنت هـيـئـة الـبـث الإسـرائـيـلـيـة عـن مـصـادر مـطـلـعـة، أمس الجمعة، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة ليوم واحد.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين بغزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن احتمال العودة للتهدئة هذه الليلة ضئيل، وهناك فرصة لاتفاق خلال يومين أو 4 أيام.

الاسرى الإسرائيليين الموساد الإسرائيلي الدوحة الهدنة في غزة إسرائيل طوفان الأقصى هدنة غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: المفاوضات بشأن العودة للهدنة وصلت طريقًا مسدودًا
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| يصل إلى 27%.. كيف تستثمر أموالك بأعلى عائد سنوي مدفوع مقدما عبر البنوك؟ اضغط للتفاصيل