استشهاد 200 فلسطيني خلال 24 ساعة من هجمات إسرائيل على غزة بعد انتهاء الهدنة

غزة- (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 200 فلسطيني خلال 24 ساعة الماضية من هجمات إسرائيل بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان، إن عدد الشهداء الفلسطينيين، ارتفع منذ صباح أمس الجمعة إلى 200 والجرحى إلى 589 آخرين.

وانتهت صباح أمس الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعا بعد خلافات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الدفعات الجديدة للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي شنت هجمات ليلية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط تركيز على الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس.

وبحسب المصادر، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ التحضير على ما يبدو لغزو بري يستهدف شرق خان يونس وقد كثف إسقاط منشورات تحذر السكان فيها بالإخلاء "حفاظا على سلامتهم".

في سياق أخر ، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن سلطات الاحتلال، أبلغت المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع ‫غزة حتى إشعار آخر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تواصل "حرب الإبادة" التي خلفت حتى الآن أكثر من 15 ألف شهيد منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من أربعة آلاف امرأة.

وذكر المكتب الإعلامي أنه لا يزال قرابة 6500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، إضافة إلى قرابة 37 ألف إصابة.

وأشار إلى "توقف عجلة الحياة تماماً في قطاع غزة والمرافق الحيوية مثل المخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار وغيرها وبشكل غير مسبوق".

ونبه إلى أن ما يصل من مساعدات إنسانية لا تلبي 1% من الحاجة الكبيرة والهائلة لأهالي قطاع غزة، محذرا من أن سكان غزة "يتعرضون إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة، وهو ما ينذر بوقوع مجاعة كبرى بالتزامن مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء".