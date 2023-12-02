وزير الخارجية الأردني: القاهرة وعمان يلعبان دورا محوريا لوقف الحرب على غزة

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أشاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بالعلاقات المصرية الأردنية ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في كل المجالات والأزمات، مؤكدا أن القاهرة وعمان لديهما مواقف تاريخية ورؤىً متطابقة بشأن العديد من القضايا العربية والدولية.

وقال الصفدي، في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن التشاور والتنسيق والتواصل بين مصر والأردن هو نهج مستمر دائما بين البلدين الشقيقين، ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة الشهر الماضي، كان التنسيق والتواصل مكثفا وبدأ منذ اللحظات الأولى للأحداث في غزة.

وأضاف أن مصر والأردن ومنذ الحرب الإسرائيلية على القطاع يبذلان، وما زالا، جهودا حثيثة لوقف الهجمات ضد المدنيين من أبناء غزة، مؤكدا أن القاهرة وعمان يلعبان دورا محوريا من أجل وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع الصفدي قائلا" لم ندخر جهدا منذ اليوم الأول للحرب من أجل وقفها وتخفيف العبء على الأشقاء في غزة وتواصلنا مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين والأشقاء والأصدقاء من أجل وقف الحرب وعدم اتساع دائرتها بالمنطقة ولكن إسرائيل تتعنت وتريد تدمير غزة ولم تستمع لصوت العقل والحكمة".

وأوضح أنه منذ اللحظات الأولى كان الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي يحذران من التصعيد ويحثان ويعملان مع الشركاء الدوليين لوقف نزيف الدم وإدانة الجرائم بحق المدنيين، مؤكدا أن الملك عبدالله والرئيس السيسي راعيان دائمان وأساسيان للسلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للقاهرة وعمان والأمتين العربية والإسلامية.

وشدد الصفدي على رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن أو مصر، مشيراً إلى أن الملك عبدالله الثاني وأخاه الرئيس السيسي شددا على ذلك في مختلف لقاءاتهم، وفي مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية.

وأشار إلى أن الموقف المشترك والعلاقة بين البلدين الشقيقين كان قد عبر عنه الملك عبد الله في ما كتبه على حسابه الرسمي على منصة اكس "نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد، الموقف الذي عبر عنه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر".

كما لفت الصفدي إلى التعاون والتنسيق الوثيق بين المملكة وجمهورية مصر العربية في جهود إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، ومن خلال مطار العريش، ليتم إيصالها لغزة من خلال معبر رفح.

وبشأن الهدنة التي تم التوصل إليها بمشاركة مصر وقطر مع الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل تخترقها، قال الصفدي، إن مصر بذلت جهودا كبيرة مع الأشقاء في قطر من أجل الوصول إلى هذه الهدنة الإنسانية، مشيدا بدور مصر المحوري الذي ساهم في تحقيق هذه الهدنة الإنسانية والتشاور المستمر مع الشركاء من أجل تمديدها ووقف الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع والوصول إلى وقف إطلاق النار الدائم.

واعرب عن إدانة الأردن استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين.

وقال الصفدي إن التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور مع مصر مثال يحتذى به في العلاقات العربية العربية وكذلك التعاون الثلاثي الاقتصادي بين مصر والأردن والعراق والهادف إلى تحقيق المصلحة لشعوب الدول الثلاث، يمثل أيضا نموذجا للعلاقات القائمة على الأخوة والشراكة وتحقيق المصالح العربية العربية، مشيرا أيضا إلى التعاون الاقتصادي الرباعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين من أجل تنفيذ مشروعات في البلدان الأربعة يحقق نموا اقتصاديا للجميع ويرتقي بالتعاون العربي العربي.