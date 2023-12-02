السوداني: نرفض أي اعتداء عسكري أمريكي على الأراضي العراقية

بغداد- (د ب أ)

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني موقف بلاده الرافض لأي إعتداء أمريكي تتعرض له الأراضي العراقية.

وقال السوداني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الهجوم الأمريكي الذي تعرضت له منطقة جرف النصر مثّل تجاوزاً على السيادة العراقية".

وأضاف :" نجدد التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق" .

وقالت الحكومة العراقية في بيان صحفي اليوم السبت إنه "تم خلال الاتصال بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي يقوم بها العراق لاحتواء التداعيات الخطيرة التي خلفتها الاعتداءات المتكررة على قطاع غزّة، والعمل على تثبيت التهدئة ووقف العدوان وضمان عدم اتساع الحرب بما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة".