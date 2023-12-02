الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى مليون و800 ألف مواطن

اثار القصف الإسرائيلي على غزة

مصراوي

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، استمرار الانتهاكات وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة.

وتابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "نطالب الأمم المتحدة بالتحرك والتحذير من الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بغزة"

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، المدعي العام للجنائية الدولية بزيارة غزة وتحريك دعوة ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وأكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان: "ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى مليون و800 ألف مواطن، كما أنّ الولايات المتحدة تحمي الاحتلال الإسرائيلي وعطلت كل إجراءات متابعة ضده، فالاحتلال يهدف إلى تحويل النزوح الداخلي إلى تهجير خارجي".