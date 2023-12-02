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BBC

الخارجية الفلسطينية تدين استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

11:15 ص السبت 02 ديسمبر 2023

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

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مصراوي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن فشل الحلول العسكرية والأمنية يتطلب جرأة دولية، لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل القضية الفلسطينية.

وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها السبت: "ندين بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية: "ندين جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، ونطالب بعقوبات دولية على عناصر المستوطنين الإرهابية".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن معظم ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال ورصد الأطباء على أجساد بعضهم تشوهات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال يريد تدمير المنظومة الصحية في شمال القطاع وإرهاب الموجودين داخلها.

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