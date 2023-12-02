جيش الاحتلال يشن هجمات ضخمة على خان يونس ورفح في قطاع غزة



غزة/تل أبيب-(ب أ)-

أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن موجة ضخمة من الهجمات ضد أهداف تابعة لحركة حماس وجماعات أخرى في جنوب قطاع غزة ليل الجمعة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "معارك برية واسعة النطاق" اندلعت في وقت مبكر من اليوم السبت حول مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن بعض قيادات حماس كانت موجودة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن سكان قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي أسقط منشورات في مدينة خان يونس تدعو السكان إلى الفرار إلى رفح في الجنوب، لأن المنطقة خطيرة. كما وردت أنباء عن هجمات للجيش الإسرائيلي على رفح.

وتم استئناف القتال بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة بعد وقف إطلاق نار استمر سبعة أيام.

وتزعم إسرائيل إن حماس انتهكت شروط الاتفاق بإطلاق صواريخ باتجاه أراضيها خلال الليل. ودوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية جنوب إسرائيل بالقرب من غزة بعد ظهر الجمعة.