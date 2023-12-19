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BBC

مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار لوقف إطلاق النار في غزة إلى الغد

11:18 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

مجلس الأمن

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مصراوي

نقلت وكالة أنباء "يورو نيوز" مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، تصريحات تؤكد أن مجلس الأمن الدولي أرجأ مجددا التصويت على مشروع قرار حول غزة إلى غد الأربعاء.

وكان مجلس الأمن الدولي انعقد اليوم الثلاثاء؛ للتصويت على قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت مدير جهاز الاستخبارات "الموساد" دافيد برنيع، مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية لتحرير الأسرى.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات مهمة وجادة وعميقة تجري بشأن تفاصيل صفقة الأسرى، مشيرة إلى أن الاتفاق ليس وشيكا.

فيما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأنه من المحتمل أن تكون تكاليف صفقة تبادل الأسرى الجديدة مرتفعة لإسرائيل.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على لسان مصادر مطلعة، أن إسرائيل عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها بأنها ستدفع ثمنا باهظا.

مجلس الأمن مجلس الأمن يؤجل التصويت قرار لوقف إطلاق النار رئيس دولة الاحتلال تفعيل الهدنة الإنسانية

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