البنتاجون: إسقاط مُسيرة حوثية ثمنها ألفين دولار يكلفنا 2 مليون دولار

مصراوي

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤولين في البنتاجون، إن تكلفة إسقاط مسيرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد.

وتابعت صحيفة بوليتيكو: "صاروخ بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار"

وأشارت صحيفة بوليتيكو: "سفن البحرية الأمريكية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين، كما أن مشكلة تكلفة إسقاط مسيرات الحوثيين تحتاج لحل ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة".

وأوضحت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي رفيع: "19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر من بينها شركاء عرب، إضافة إلى أن 9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية في فريق العمل لحماية الشحن بالبحر الأحمر".

وتابعت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي: "الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة بإسرائيل".