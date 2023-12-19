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BBC

الرئيس الإسرائيلي: أرسلنا مدير الموساد مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية مع حماس

10:57 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

إسحاق هرتسوج

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مصراوي

قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت مدير جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنيع، مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية لتحرير الأسرى.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات مهمة وجادة وعميقة تجري بشأن تفاصيل صفقة الأسرى، مشيرة إلى أن الاتفاق ليس وشيكا.

فيما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأنه من المحتمل أن تكون تكاليف صفقة تبادل الأسرى الجديدة مرتفعة لإسرائيل.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على لسان مصادر مطلعة، أن إسرائيل عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا.

وينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء؛ للتصويت على قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

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