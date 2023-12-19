أ ف ب: وفد من حماس يزور مصر الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة

مصراوي

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد مرافق له، يزور مصر غدا الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

كما أعلنت قناة العربية الحدث في نبأ عاجل لها، نقلا عن مصدر في حركة حماس، أنّ وفد من الحركة سيتوجه إلى القاهرة لبحث ملفي التهدئة والأسرى.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن تل أبيب تدرس تقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى المفترضة مع حركة حماس، وذلك مع تزايد الإشارات على اقتراب هذه الصفقة.

وذكرت الصحيفة، بأن إسرائيل تخاطر وتفكر في تقديم التنازلات لإبرام الصفقة، فهي تعرف الثمن الباهظ التي تطالب به حماس في الصفقة الجديدة.

ونقلت عن مسؤول لم تكشف اسمه بأن إمكانية الإفراج عن "أسرى خطيرين "واردة.

وذكر المسؤول أنه من الممكن إطلاق أسرى فلسطينيين مهمين حتى ممن أدينوا بعمليات قتل فيها إسرائيليون ممكن لإتمام الصفقة.

وأبلغ الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرستوغ، السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى تل أبيب أن إسرائيل جاهز لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وقال هرتسوغ لنحو ممثلي 80 دولة في البلاد: "إسرائيل مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح الأسرى.