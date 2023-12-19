إعلام عبري: من المحتمل أن تكون تكاليف صفقة تبادل الأسرى الجديدة مرتفعة لإسرائيل

مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات مهمة وجادة وعميقة تجري بشأن تفاصيل صفقة الأسرى، مشيرة إلى أن الاتفاق ليس وشيكا.

فيما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأنه من المحتمل أن تكون تكاليف صفقة تبادل الأسرى الجديدة مرتفعة لإسرائيل.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على لسان مصادر مطلعة، أن إسرائيل عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا.