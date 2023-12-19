إعلام عبري: جنود مصابين في غزة يرفضون لقاء نتنياهو

مصراوي

أعلنت القناة ١٣ الإسرائيلية، أن جنود مصابون نتيجة العدوان على قطاع غزة، رفضوا زيارة نتنياهو لهم في مستشفى شيبا الإسرائيلي.

ومن جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مسؤول ملف الأسرى هو من حدد من يشارك في الاجتماع مع نتنياهو الليلة، لتجنب تكرار الصدامات.

وفي وقت سابق، قالت القناة 13 العبرية، إن عائلة ألما أفراهام التي أفرجت عنها المقاومة الفلسطينية ضمن اتفاق الهدنة السابقة، رفضت طلبا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارتها في المستشفى.