في استهداف قوة خاصة.. المقاومة تؤكد مقتل 8 جنود إسرائيليين شمال غزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة في تل الزعتر شمال قطاع غزة، مؤكدة مقتل 8 جنود من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، إطلاق رشقة صاروخية مركزة من 12 صاروخًا باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

وكذلك أكدت اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال في شمال القطاع بالتزامن مع غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف شرقي جباليا.

وقالت القسام إن عناصرها فجرت منزلا تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

سبق وأن أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "دي 9" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، مؤكدة مقتل طاقمها.

وأكدت استهداف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت القسام أن عناصرها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بعبوة العمل الفدائي شرق خانيونس.

فيما قالت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون.