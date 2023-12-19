الجهاد الإسلامي: أحلام وأوهام واشنطن في المنطقة ستدفن بنهاية هذه الجولة

مصراوي

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث يوم 7 أكتوبر ضرب كل ترتيبات تسيُّد إسرائيل على المنطقة، لافتا إلى أن مجازر الاحتلال هدفها استعادة الردع الإسرائيلي في الإقليم.

وأكد الهندي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" على أن قصف تل أبيب في اليوم الـ74 للحرب دليل على فشل العدوان، موضحا أن ما يُطرح من حديث عن حل الدولتين هو خداع لتسكين الفلسطينيين.

وأشار الهندي إلى أن إسرائيل تهرب من فشلها الميداني عبر مجازر مروعة يتابعها العالم، منوّها إلى أن إبادة المقاومة وهم؛ إذ أن الشعب الفلسطيني كله مقاوم.

وأوضح نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن الحديث عن مراحل في الحرب كاذب، فلم يبق شبر في غزة لم يستهدف، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لرفع معنوياتها بعد خسائرها المتتالية في الميدان.

ولفت الهندي إلى أن هذه الحرب تقودها واشنطن والغرب للحفاظ على الردع الإسرائيلي، مؤكدا على أن الاحتلال بعد هذه الجولة لن يكون كما كان قبلها.

وشدد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أن أحلام وأوهام واشنطن في المنطقة ستدفن بنهاية هذه الجولة.