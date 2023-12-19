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BBC

الاحتلال يقصف مقر الأمم المتحدة لوكالة "الأونروا" بشمال غزة

06:42 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الاحتلال يقصف مقر الأمم المتحدة لوكالة الأونروا

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مصراوي

قالت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مقر الأمم المتحدة التابع لوكالة "الأونروا" في منطقة الصناعة شمال غزة.

سبق وأن أفادت "الجزيرة" بوقوع جرحى إثر إطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، اليوم الثلاثاء، استشهاد 19667 شخصًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضحت أن 310 شخصًا استشهدوا من الأطقم الطبية، جراء استمرار السياسة الإسرائيلية الهادفة لتصفية المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 52586 شخصًا أصيبوا خلال المجازر الإسرائيلية المتواصلة على مختلف أرجاء قطاع غزة.

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