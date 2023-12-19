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BBC

القسام تعلن تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة للاحتلال تحصنت بمنزل جنوبي غزة

06:34 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة للاحتلال أرشيفية

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحصنت بأحد المنازل شرق مدينة خانيونس جنوبي غزة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

سبق وأن أعلنت كتائب القسام اليوم، اشتباك مقاتليها مع قوة إسرائيلية مكونة من 12 جنديًا، أثناء عودتهم من خطوط القتال في الشيخ رضوان.

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة باستخدام الرشاشات، ثم استهدفوا القوة الإسرائيلية التي جاءت لإرسال الدعم لهم من خلال استخدام قذيفة مضادة للأفراد أوقعتهم جميعًا بين قتيل وجريح.

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