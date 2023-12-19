إعلام عبري: خلافات حادة نشبت بين أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن العدوان على غزة

مصراوي

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن هناك خلافات حادة نشبت بين أعضاء المجلس الوزاري الموسع، بشأن الحرب على غزة واحتجاج بعض الوزراء على عدم تحقيق أي إنجازات.

وتابعت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الاجتماع الوزاري شهد تلاسنا حادا بين رئيس الأركان وبن غفير، بسبب الخلاف بينهما على إبعاد جنود ارتكبوا مخالفات.

ومن جانبها قالت فايننشال تايمز نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الثمن الذي ينبغي على إسرائيل دفعه مقابل الرهائن الجنود لدى حماس قضية حاسمة.

وفي الوقت ذاته ، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة تتزايد كل يوم ويجب الاستجابة لها.

وتابع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه لم يعد هناك مكان في غزة ليذهب إليه الفلسطينيون.