حزب الله يعلن تدمير دبابة إسرائيلية وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح

مصراوي

أعلن حزب الله اللبناني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية قرب موقع المالكية شمالي الأراضي المحتلة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏03:30 من بعد ظهر‎ ‌‏يوم ‏الثلاثاء 19-12-2023، ‌‏دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالاسلحة ‏المناسبة، مما أدى الى تدميرها ومقتل وجرح من ‏فيها".