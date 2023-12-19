صحة غزة: استشهاد 310 شخصًا من الأطقم الطبية في غزة

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 19667 شخصًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، أن 310 شخصًا استشهدوا من الأطقم الطبية، جراء استمرار السياسة الإسرائيلية الهادفة لتصفية المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، أن 52586 شخصًا أصيبوا خلال المجازر الإسرائيلية المتواصلة على مختلف أرجاء قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 17 مجزرة "مروعة" خلال الساعات الماضية في مختلف أنحاء قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد 214 شخصًا وإصابة 300، مشيرة إلى أن عدد كبير منهم لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرق.

وحذرت وزارة الصحة، من أن استهداف قوات الاحتلال للوجود الصحي شمال غزة، يهدف إلى تشريد 800 ألف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والمرضى المزمنين من الرعاية الصحية.