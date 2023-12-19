قناة عبرية: شجار حاد بين رئيس الأركان الإسرائيلي ووزير الأمن القومي

(مصراوي)

قالت القناة الـ "13" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه وقع شجار حاد بين وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ورئيس الأركان هرتسي هليفي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية.

ويثير بن جفير منذ تقلده منصبه، وفي خلال فترة الحرب انتقادات كثيرة، في الداخل الإسرائيلي وحتى من قبل الحليف الأمريكي الذي انتقد احتفاظ نتنياهو ببعض وزرائه المتطرفين على رأسهم بن جفير، حيال سياسته المتشددة تجاه الأوضاع.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، صرح بن جفير، أنه سيستمر في توزيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة على المؤهلين، قائلًا إنه لن يردعه أي حملة سياسية لوقف توزيعه للأسلحة.

وتزايدت حملات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، مع مقتل أكثر من 300 فلسطيني على يد المستوطنين حتى الآن.

وبدأت وزارة الأمن القومي، حملة لتوزيع الأسلحة على المستوطنين قادها بن جفير شخصيًا لتسليح "كل من له حق التسلح" حسب تعبيره للتصدي للأعمال العدائية.