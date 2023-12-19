خوفًا من الحوثيين.. شركة "ميرسك" تدعو لعملية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر

(مصراوي)



دعت شركة "ميرسك" للشحن البحري، اليوم الثلاثاء، لضرورة الإسراع في إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر لتقليل التأثير على الشحن العالمي، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وسبق وأعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت، إضافة إلى إعلان عدة شركات أخرى، جراء هجمات الحوثيين في المنطقة ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي محمد البخيتي، إن العمليات العسكرية للحوثيين مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة التي يمارسها على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحشد الأمريكي لن يوقف الحوثيين.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن أمس الاثنين، أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف دولي لمواجهة ما أسماه بـ "التهديد الحوثي" في البحر الأحمر، قائلًا إن الأمر قضية دولية وليست أمريكية وتستحق رد جماعي.

وجاءت تصريحات أوستن خلال تواجده في تل أبيب من أجل الحصول على معلومات من الإدارة الإسرائيلية وتقييمًا أمنيًا واضحًا بشأن العملية البرية الإسرائيلية في غزة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتستمر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة من وإلى إسرائيل، مع إعلان الحوثيين أنهم لن يسمحوا بمرور أي سفينة إلى الموانئ الإسرائيلية لحين دخول كافة احتياجات قطاع غزة.