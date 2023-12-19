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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم قتل ممول حماس في رفح

02:40 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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غزة - (بي بي سي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل "ممولاً" لحركة حماس يدعى "صبحي فروانة" في عملية بوسط رفح في قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، أن "الجناح العسكري لحركة حماس يعتمد على هذه الأموال المحولة إليهم عن طريق الممولين وبالتالي تتضاءل قدراتها بدون حصولهم عليها".

يضيف البيان: "حوّل فروانة أموالاً إلى الجناح العسكري لحماس خلال الحرب وكان يدرك أن هذه الأموال ستكون مهمة لمواصلة قدرة الجناح على القتال".

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 20 شخصًا على استشهدوا في رفح بعد الضربات الإسرائيلية.

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BBC
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