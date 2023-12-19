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BBC

فلسطين تحذر من مغبة التعامل مع المجازر الاحتلال الإسرائيلي كمشهد اعتيادي وروتيني

02:38 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مغبة التعامل مع "مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كأمور اعتيادية وروتينية لا تستدعي تكثيف الضغط الدولي لوقفها".

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): "الحكومة الإسرائيلية تراهن على تآكل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني مع مرور الوقت، وترى أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين، خاصة في ظل تعمدها استهدافهم بكل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا".

وأكدت أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تتعمد المزيد من التصعيد في الأوضاع، في ظل حملة تحريض واسعة النطاق يقودها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش لارتكاب أفظع العقوبات الجماعية والجرائم بحق شعبنا، ولإطالة أمد الحرب والعدوان لإشباع رغباتهما في القتل والتعبير عن ثقافة الكراهية والاحتلال والعنصرية ضد الفلسطينيين، ولإطالة أمد بقائهما في الحكم أيضاً على حساب دماء أبناء شعبنا".

وطالبت الوزارة، بـ "فرض عقوبات دولية عليهما بسبب تحريضهما المتواصل على شعبنا".

وأشارت إلى "عدم مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الحكومة الإسرائيلية بإعلان هدفها العسكري جراء كل عملية قصف ومجزرة يذهب ضحيتها مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء".

وجددت الوزارة إدانتها لاستمرار "حرب الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل ضد المدنيين لليوم الـ74 على التوالي، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً في كثافة وحجم المجازر الجماعية التي ترتكبها جراء قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في عموم المناطق في قطاع غزة، خاصة مناطق جنوب القطاع التي تشهد كثافة سكانية غير مسبوقة".

وأشارت إلى أن "الاحتلال يواصل تصعيده وجرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويواصل الاقتحامات الدموية المتواصلة، وفرض المزيد من التقييدات والتضييق على حياة المواطنين، وحريتهم في الحركة والتنقل، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز عسكرية أو استعمارية".

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