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BBC

الحوثيون: لن نوقف عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر

01:31 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

هجمات الحوثيين

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صنعاء - (بي بي سي)

قال الحوثيون، الثلاثاء، إنهم "لن يوقفوا" عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا للتصدي لها في الممر الملاحي الدولي.

وقال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة "إكس"، "حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإثنين تشكيل تحالف دولي يضمّ عشرة بلدان للتصدّي لهجمات الحوثيين، "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا.

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BBC
الحوثيون هجمات الحوثيون البحر الأحمر الولايات المتحدة جرائم الإبادة الجماعية

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