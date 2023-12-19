إعلان

BBC

اليونان: مفاوضات إقامة ممر بحري لنقل المساعدات لغزة تحرز تقدمًا

01:15 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

اليونان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أثينا - (د ب أ)

قال وزير الخارجية اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، إن المفاوضات الخاصة بإقامة ممر بحري لنقل البضائع الأساسية إلى منطقة إسرائيل وغزة، تحرز تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق قريبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن جيرابيتريتيس قوله في مقابلة أجريت معه بأثينا أمس: "نتوقع حدوث تطورات بشأن هذه القضية خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن اليونان، التي تجري محادثات مع فرنسا وقبرص وغيرها من الدول، سوف "تقدم مساعدات إنسانية في المقام الأول من خلال أسطولها التجاري".

وأوضح وزير الخارجية اليوناني أنه إذا لزم الأمر، فإن بلاده مستعدة لإرسال المساعدات عبر الوسائل العسكرية، مثلما فعلت في نوفمبر الماضي، عندما أرسلت طائرة من طراز "سي -130" محملة بإمدادات دوائية وطبية إلى غزة عبر مصر.

اليونان غزة وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس أثينا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد إعلان فوزه.. السيسي يستقبل منافسيه في الانتخابات الرئاسية - صور
جوجل تقرر التوقف عن مراقبة تحركات مواقع المستخدمين
بسبب إجازة 7 يناير.. تعديل جداول امتحانات النقل بالفصل الدراسي الأول
عمرو سلامة يكشف مواعيد عرض فيلم "60 جنيه" ضمن مهرجان الجونة السينمائي
الحكومة تنفي ذبح سلالات دواجن نادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف