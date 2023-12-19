اليونان: مفاوضات إقامة ممر بحري لنقل المساعدات لغزة تحرز تقدمًا

أثينا - (د ب أ)

قال وزير الخارجية اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، إن المفاوضات الخاصة بإقامة ممر بحري لنقل البضائع الأساسية إلى منطقة إسرائيل وغزة، تحرز تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق قريبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن جيرابيتريتيس قوله في مقابلة أجريت معه بأثينا أمس: "نتوقع حدوث تطورات بشأن هذه القضية خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن اليونان، التي تجري محادثات مع فرنسا وقبرص وغيرها من الدول، سوف "تقدم مساعدات إنسانية في المقام الأول من خلال أسطولها التجاري".

وأوضح وزير الخارجية اليوناني أنه إذا لزم الأمر، فإن بلاده مستعدة لإرسال المساعدات عبر الوسائل العسكرية، مثلما فعلت في نوفمبر الماضي، عندما أرسلت طائرة من طراز "سي -130" محملة بإمدادات دوائية وطبية إلى غزة عبر مصر.