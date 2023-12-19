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BBC

الحوثيين: هجماتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

12:11 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

قصف الاحتلال

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(مصراوي)

قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي محمد البخيتي، اليوم الثلاثاء، إن العمليات العسكرية للحوثيين مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة التي يمارسها على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحشد الأمريكي لن يوقف الحوثيين.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن أمس الاثنين، أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف دولي لمواجهة ما أسماه بـ "التهديد الحوثي" في البحر الأحمر، قائلًا إن الأمر قضية دولية وليست أمريكية وتستحق رد جماعي.

وجاءت تصريحات أوستن خلال تواجده في تل أبيب من أجل الحصول على معلومات من الإدارة الإسرائيلية وتقييمًا أمنيًا واضحًا بشأن العملية البرية الإسرائيلية في غزة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتستمر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة من وإلى إسرائيل، مع إعلان الحوثيين أنهم لن يسمحوا بمرور أي سفينة إلى الموانئ الإسرائيلية لحين دخول كافة احتياجات قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي غزة الحوثيين العمليات العسكرية للحوثيين

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