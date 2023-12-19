إهداء لأرواح شهداء الضفة.. القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

(مصراوي)



أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، إطلاق رشقة صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية.

ونشرت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو أظهرت فيها الصواريخ قبل إطلاقها وقد كتبت عليها أسماء شهداء ارتقوا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال قبل اندلاع الأحداث في غزة وهم عدي التميمي وإبراهيم النابلسي ووديع الحوح ومحمد الجعبري وضياء حمارشة ورعد حازم وعبدالرحمن صبح.

وقالت الحركة إن الصواريخ تم تجهيزها مسبقًا، كما أنه تم إطلاقها الأحد الماضي حسب إعلان القسام اليوم.