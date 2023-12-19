الخارجية الفرنسية: عقوبات منتظرة ضد المتطرفين الإسرائيليين في الضفة

(مصراوي)

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، أنها باريس تعمل في الوقت الحالي من أجل فرض عقوبات على المستوى الأوروبي ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين الذين وصفتهم بالمتطرفين في الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات كولونا مؤكدة على حديثها أمس الاثنين، والذي قالت فيه إن فرنسا ستفرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت كولونا قرارها، بعد لقاء عقدته مع مزارعين فلسطينيين في رام الله والذين تعرضوا لهجمات المستوطنين في الآونة الأخيرة.

كما دعت كولونا، للعمل من أجل إيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة وضمان العودة إلى المسار الدبلوماسي وحل الدولتين.

كما طالبت كولونا، بوضع حد لهجمات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.