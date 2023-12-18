هآرتس: أمريكا وأوروبا يضغطون على إسرائيل بإنهاء الحرب على غزة والسماح باغتيال قادة حماس

مصراوي

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الإدارة الأمريكية وحكومات أوروبية تضغط على إسرائيل لإنهاء القتال واسع النطاق في غزة، واستبداله بغارات مركزة واغتيالات لقادة حماس.

وفيما سبق قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إننا نواصل العمل على التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية جديدة في غزة، ولسنا في وضع يمكننا من القول إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن هدنة إنسانية جديدة.

وتابع منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بارتكاب خطأ بقتل الأسرى، وهو يجري تحقيقا جنائيا بهذا الشأن المأساوي والصعب.

وأكد كيربي أن أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين وهو الطريق الصحيح للمضي قدما بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.

ولفت كيربي إلى أن أمريكا تعتقد أنه بعد تعزيز السلطة الفلسطينية ينبغي أن تدير غزة ولم تغير رأينا بهذا الشأن، فإن الشعب الفلسطيني يستحق صوتا يعبر عنه وحكما شفافا يساعده على تحقيق حل الدولتين.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، "نقلنا للإسرائيليين قلقنا بشأن قتل جندي إسرائيلي امرأة وابنتها داخل كنيسة العائلة المقدسة في غزة، وإسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين في غزة".

وبحسب كيربي أكد أن أمريكا تتواصل مع إسرائيل تتواصل الإسرائيليين بشأن الأنشطة على الحدود مع لبنان ونحن نراقبها عن كثب.

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إلى أن واشنطن "تعمل على تعزيز قوة مشتركة لأمن البحار تكون قادرة على الحماية ضد هجمات الحوثيين.