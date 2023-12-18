وزيرة خارجية فرنسا: إذا دخل لبنان الحرب لن يتعافى منها أبدًا

مصراوي

قالت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، إن زيارتي للبنان لمناقشة سبل تفادي تصعيد الصراع في المنطقة، ومن الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل لترسيخ الاستقرار.

وتابعت وزيرة خارجية فرنسا خلال اجتماعها برئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، أنه إذا دخل لبنان الحرب فإنه لن يتعافى منها أبدا، وهناك أطراف في المنطقة تريد تصعيد الأوضاع وأقصد هنا إيران.

ودعت كولونا قادة لبنان لتحمل المسؤولية وإنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، موضحة أنه يجب تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 بشأن النزاع اللبناني الإسرائيلي لضمان خفض التصعيد.

ولفتت إلى أنها لم تلتق مع حزب الله لكن مسؤوليته معلومة عن الهجمات التي تحدث في جنوب لبنان، فنحن رأينا تصاعدا في التوترات ويجب على كل الأطراف العمل على عدم التصعيد.

وأوضحت وزيرة خارجية فرنسا أن بلادها عبرت عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، مشددة على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات والإفراج عن الأسرى.

وأكدت أن فرنسا تعمل مع الشركاء على ضمان تدفق المساعدات للمدنيين في غزة، وسنتخذ إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، موضحة أن حل الدولتين هو السبيل لإقرار السلام فلن يكون هناك سلام في المنطقة بدون دولة فلسطينية.