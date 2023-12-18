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BBC

وزير الدفاع الأمريكي: لا نملي أي إطار زمني لانتهاء العملية العسكرية بغزة

06:52 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

وزير الدفاع لويد أوستن

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مصراوي

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، "لا نملي أي إطار زمني على انتهاء العملية العسكرية في غزة فهذه عملية إسرائيل".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي، أنه "يجب القضاء على أي خطر يأتي من غزة وجددنا التأكيد على تخفيف الأضرار بحق المدنيين".

وأوضح أنه تم مناقشة استكمال العمليات العسكرية لتكون أقل كثافة وأكثر حدة، حماية المدنيين في غزة واجب أخلاقي ونواصل دعم حق إسرائيل للدفاع عن نفسها وحثها على تقليل الضرر بين المدنيين.

وأشار إلى أن أمريكا لا تسعى وراء الحرب وتدعو إيران اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد في المنطقة.

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