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BBC

وزير دفاع الاحتلال: لن يكون لنا دور مدني بغزة بعد القضاء على حماس

06:44 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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مصراوي

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي: سندمر حماس وسنحرر مواطنينا المحتجزين لديها هذه أهدافنا وسنحققها.

وتابع وزير دفاع الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن حماس لن تكون جزءا من مستقبل غزة ولن يكون لنا دور في غزة بعد القضاء على حماس.

وزعم جالانت أن إسرائيل تستهدف قادة حماس ونأمل أن نقضي عليهم قريبا، وسنواصل عملياتنا العسكرية في غزة لكن بمستويات مختلفة من حيث قوتها

وأكد وزير دفاع الاحتلال أن إسرائيل تبحث عن حلول دبلوماسية تضمن عدم تهديد حزب الله لمواطنيها في الشمال، ونحن مستعدون للتعامل مع أي تهديد لحزب الله.

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