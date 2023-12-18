بن جفير: مستمرون في توزيع أكبر عدد من الأسلحة على المؤهلين بإسرائيل



(مصراوي)

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أنه سيستمر في توزيع أكبر عدد ممكن من الأسلحة على المؤهلين، قائلًا إنه لن يردعه أي حملة سياسية لوقف توزيعه للأسلحة.

وتزايدت حملات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، مع مقتل أكثر من 300 فلسطيني على يد المستوطنين حتى الآن.

وبدأت وزارة الأمن القومي، حملة لتوزيع الأسلحة على المستوطنين قادها بن جفير شخصيًا لتسليح "كل من له حق التسلح" حسب تعبيره للتصدي للأعمال العدائية.