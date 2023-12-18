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BBC

أمير قطر يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

04:51 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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(مصراوي)

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال تميم، في رسالة تهنئة نشرتها الوكالة القطرية، "أهنئ رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في شهر ديسمبر الجاري.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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