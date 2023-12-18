أمير قطر يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

(مصراوي)

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال تميم، في رسالة تهنئة نشرتها الوكالة القطرية، "أهنئ رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في شهر ديسمبر الجاري.