قبرص: أول سفينة مساعدات في طريقها إلى غزة

أثينا - (د ب أ)

للمرة الأولى منذ بداية حرب غزة في السابع من أكتوبر، تتجه سفينة تحمل مساعدات للسكان المدنيين العالقين في منطقة الحرب، من قبرص إلى الأراضي الفلسطينية، بحسب ما قالته محطة "أر أي كيه" الإذاعية اليوم الاثنين، نقلا عن الحكومة في نيقوسيا.

وجاء في التقرير أن السفينة التابعة للبحرية البريطانية، أبحرت يوم السبت وعلى متنها نحو 80 طنا من المساعدات.

وتعمل قبرص منذ أسابيع لتوصيل مساعدات إنسانية عبر البحر. وينظر إلى عملية النقل الأولى من ميناء لارنكا على أنها اختبار لإنشاء ممر مساعدات موثوق.

وتردد أنه جرى تنظيم عملية النقل بالاتفاق مع إسرائيل ومصر. و من غير الواضح مبدئيا أين سترسو السفينة لتفريغ شحنتها. وقالت محطة "أر أي كيه" أن سفنا أخرى تابعة للبحرية البريطانية ترافق سفينة المساعدات.