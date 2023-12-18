الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة يشبه "حمام الدم"

غزة - (ا ف ب)

قالت منظمة الصحة العالمية الأحد إن مستشفى الشفاء في غزة لا يقدم سوى علاجات أساسية من أجل استقرار حالات الإصابة ولا يوجد به إمدادات لعمليات نقل الدم ولا يكاد يوجد به موظفون لرعاية المرضى الذين يتدفقون بشكل مستمر.

وبعد زيارة فريق من الأمم المتحدة لتوصيل أدوية ومستلزمات جراحية، وصف الفريق قسم الطوارئ في المنشأة الصحية الرئيسية في القطاع بأنه يشبه "حمام الدم".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين عن استشهاد 110 أشخاص في غارات إسرائيلية في شمال قطاع غزة منذ الأحد.

وقالت الوزارة في بيان "50 شهيداً حتى الآن في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف منازل في جباليا".

وأشارت إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا أمس إلى 110".