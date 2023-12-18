حماس: استهداف الاحتلال للمستشفيات يؤكد استخفافه بالقوانين الدولية

(مصراوي)

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المنشآت الصحية في قطاع غزة وتزويدها بما يلزم من احتياجات أساسية.

وقالت حركة حماس، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في غزة يظهر مدى استخفافها بالقوانين الدولية.

وطالبت حركة حماس، بمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق المدنيين والقطاع الطبي في قطاع غزة، وآخرها استهداف مجمع الشفاء الطبي ومستشفى ناصر مساء أمس الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، صرح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو شرط أساسي لبحث قضية تبادل الأسرى.