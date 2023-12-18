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BBC

أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية

02:01 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون ارشيفية

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(مصراوي)

تظاهر عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

وتأتي التظاهرات تزامنًا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، لإجراء مباحثات حول الحرب الجارية في قطاع غزة منذ شهرين.

ومن المتوقع أن ترتكز زيارة أوستن على سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والاكتفاء إلى ضربات محددة ومركزة على مناطق تواجد حركة حماس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وقبل أيام أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عن طريق الخطأ 3 من أسراه أثناء تواجدهم في غزة، وحسب بيان الجيش فإن الأسرى كانوا يسيرون وهم يحملون لافتات بيضاء مكتوب عليها بالعبرية "ساعدونا"، إلا أن الطيران الإسرائيلي استهدفهم.

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