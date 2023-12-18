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BBC

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل مسنات وطفلات من غزة

01:20 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

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(مصراوي)

قالت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الاثنين، إن استمرار تكتم الاحتلال الإسرائيلي على مصير المعتقلين الذين اعتقلهم من غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حقهم.

وتحدثت هيئة شؤون الأسرى، أنه توجد معطيات متزايدة تدل على ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم "مروعة" بحق معتقلي غزة في معسكر سديه تيمان.

وأضافت الهيئة، أنها تمتلك أدلة تؤكد احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسيرات فلسطينيات من غزة في سجن الدامون، مشيرة أن من بينهم مسنات وفتيات صغار.

ووجهت هيئة شؤون الأسرى، نداء عاجل لدول العالم والمؤسسات الحقوقية، من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير معتقلي غزة ووقف جريمة الإخفاء القسري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة منذ بداية الحرب قد توفوا خلال تواجدهم بمركز احتجاز إسرائيلي.

هيئة شؤون الأسرى عتقال مسنات غزة المعتقلين طوفان الأقصى

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