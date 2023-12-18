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BBC

حزب الله يعلن استهداف عدد من آليات وجنود جيش الاحتلال

12:30 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف تجمعًا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة.

ودوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى شمال إسرائيل بعد إطلاق حزب الله قذائف من جنوبي لبنان.

وتزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، لبنان اليوم لبحث تهدئة الأوضاع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، المستمرة منذ بداية الحرب في غزة.

وقالت كولونا، إن لبنان سيكون الخاسر الأكبر في حال نشبت حرب بين إسرائيل ولبنان، بينما هدد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين حزب الله من أن الجيش الإسرائيلي سيرد بخمسة أضعاف أي تصعيد من جانب حزب الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني الاحتلال الإسرائيلي وزيرة الخارجية الفرنسية لبنان

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