الحوثيون: اليمن جزء لا يتجزأ من معركة فلسطين

(مصراوي)

صرح قائد المنطقة العسكرية الخامسة بالحوثيين يوسف المداني، اليوم الاثنين، أن جبهة البحر الأحمر جزء من جبهة فلسطين خلال الحرب، مؤكدًا خلال تصريحاته أن اليمن جزء لا يتجزأ من معركة فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وربط المداني في حديثه بين فترات الحرب ووقف إطلاق النار في غزة وبين تحركات الحوثيين في البحر الأحمر، قائلًا إن أي تصعيد في غزة هو تصعيد في البحر الأحمر وأي تهدئة في غزة تعتبر تهدئة في البحر الأحمر.

وحذر المداني في تصريحاته، أي جبهة خارجية تسعى للحول بين الأراضي الفلسطينية واليمن، من أنها ستجد الحوثيين في المواجهة بالمقام الأول.

وعلقت شركات شحن بحري عدة تسليمها للبضائع من وإلى إسرائيل عقب استهداف الحوثيين لعدة سفن عند مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وكان الحوثيين قد أعلنوا سابقًا أنهم لن يسمحوا بدخول أي سفن بضائع إلى إسرائيل لحين دخول المساعدات الإنسانية والأغذية إلى قطاع غزة.