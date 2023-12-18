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BBC

البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا يفيد بوقوع 3 حوادث بالقرب من اليمن

11:54 ص الإثنين 18 ديسمبر 2023

البحرية البريطانية

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لندن - (د ب ا)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرًا يفيد بوقوع حادث على بعد 24 ميلاً بحريًا جنوب شرق ميناء المخا باليمن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البحرية البريطانية تلقت في وقت سابق تقريرًا يفيد بوقوع انفجار في المياه على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن في محيط باب المندب، على بعد 30 ميلاً بحريًا جنوب ميناء المخا، وحادث آخر على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب ميناء المخا.

وذكرت بلومبرج اليوم الاثنين أن السلطات تحقق في الحادث.

وقالت البحرية إنه طٌلب من السفن توخي الحذر أثناء المرور، والبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه.

البحرية البريطانية نفجار يناء المخا ندن

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