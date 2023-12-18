قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، بلدة " الجبين" وأطراف بلدتي " الناقورة و"بليدا" الحدوديتين جنوب لبنان.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية "أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم المنازل في بلدة "الجبين." وطال الأطراف الشرقية لبلدة "الناقورة" و منطقة "الرويسات" والأطراف الشرقية لبلدة " بليدا" جنوب لبنان.

وذكرت قناة" المنار" التابعة لـ " حزب الله" أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم أطراف بلدتي " الناقورة" و"عيترون" جنوب لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس الأحد، ثلاثة من عناصرها هم، موسى محمد مصطفى من بلدة "بيت ليف" جنوب لبنان، وحسن موسى الضيقة من بلدة "حزّين" في البقاع، وحسن معن سرور من بلدة "عيتا الشعب" جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 110.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

ونزح عدد كبير من سكان المناطق الحدودية جنوب لبنان في اتجاه مناطق أكثر أمنًا في الجنوب بسبب تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر "حزب الله". كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.

واستمر إقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.