حماس: أبلغنا مصر وقطر بشروطنا للإفراج عن الأسرى

(مصراوي)

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان، اليوم الاثنين، إن الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر أن إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شرط أساسي قبل الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى.

وأفاد حمدان، أن حركة حماس منفتحة على أي جهود لترتيب ما سماه "البيت الفلسطيني" واختيار قيادة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الحركة تعمل من أجل توحيد كل قوى المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث حمدان، عن أهمية معركة طوفان الأقصى بالنسبة للقضية الفلسطينية، قائلًا إن المعركة وضعت فلسطين على بداية مشروع التحرير.



واستنكر حمدان، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عن استمرار الحرب في غزة لعدة أشهر، مصرحًا أن هدف حديث جالانت هو تهدئة الجبهة الداخلية الإسرائيلية ضد الحكومة التي لا تزال تؤكد أن إنهاء الحرب في غزة مرهون بتحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى.

وحذر حمدان، من سماهم بالساعين لعقد ترتيبات في فلسطين لحساب أجندات خارجية، قائلًا إنهم ليسوا إلا واهمين.

