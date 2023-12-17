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BBC

البث العبرية تعلن وفاة جنود داخل المستشفيات بعد إصابتهم ببكتيريا مقاومة

11:14 م الأحد 17 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي
قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن بعض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين أُصيبوا بجروح خطرة أثناء القتال في غزة، تُوفوا بعد إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك شمال قطاع غزة اليوم.
وكانت القناة 12 العبرية أعلنت، اليوم الأحد، إصابة جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث طعن قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله وفرار المنفذ.
فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال ألقت القبض على منفذ عملية الطعن في قرية رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية.
وأشارت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رنتيس غرب رام الله بحثا عن منفذ عملية طعن أصيب بها جندي احتياط.

حرب غزة طوفان الأقصى بكتريا مقاومة مقتل جنود إسرائيليين

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